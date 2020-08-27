ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس 27 أغسطس 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، لتسير في تيار معاكس للاتجاه العالمي حيث تراجع السعر عالميا مع تعديل المستثمرين في المعدن الثمين مراكزهم لجني الأرباح.



وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 234.14 (62.44 دولار)، مقابل 231.12 ريال (61.63 دولار)، أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة، إلى 204.87 ريال (54.63 دولار)، مقابل 202.23 ريال (53.93 دولار)، أمس.

وارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 175.6 ريال (46.83 دولار) مقابل 173.34 ريال (46.22 دولار)، أمس.

وبلغ سعر الأوقية 7282.5 (1942 دولار)، مقابل 7188.75 ريال (1917 دولار)، أمس.

في حين سجل سعر الجنيه الذهب 1638.97 ريال (437.06 دولار) مقابل 1617 ريال (431.4 دولار)، أمس.

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وعالميا، تراجع الذهب اليوم في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3% أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1946.70 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية.

ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2% إلى 926.59 دولار للأوقية.