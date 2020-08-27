فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

2020-08-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) على رتبة (جندي) رجال، لحملة شهادة الثانوية العامة.

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي:

وبنت الإدارة أن شروط الالتحاق هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يكون المتقدم لائق للخدمة العسكرية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم علية بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

طريقة التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي:

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر : (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 11 / 01 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس 16 / 01 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحًا.

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