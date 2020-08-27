اكتشاف صادم بشأن طرق انتقال كورونا!

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

يشير اكتشاف فيروس كورونا في حمام شقة غير مأهولة في مدينة قوانغتشو بالصين، إلى أن مسببات المرض انتقلت عبر الهواء وربما تكون قد انتقلت لأعلى من خلال أنابيب الصرف، بنفس طرق انتشار تفشي العدوى بمرض السارس على نطاق واسع في هونغ كونغ قبل 17 عامًا.

ونقلت العربية عن موقع Bloomberg الأميركي أن دراسة لباحثين في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في دورية Environment International العلمية أثبتت أن مرحاضًا بإحدى الشقق الشاغرة في طابق يعلو منزلًا يقطنه خمسة أشخاص، تم تأكيد إصابتهم قبل أسبوع بمرض كوفيد-19، رُصدت به آثار للفيروسات التاجية المسببة للعدوى بالمرض.

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وأجرى الباحثون “تجربة محاكاة تتبع” لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر أنابيب الصرف عبر جزيئات صغيرة محمولة في الهواء يمكن أن تحدث بواسطة قوة تدفق المرحاض.

جيران الطابق الـ12:

وتوصل الباحثون إلى أن الجسيمات، والتي تسمى بـ”الهباء الجوي”، ترتفع بمستويات لأعلى حتى الطابق من 10 إلى 12 فوق شقة المصابين بمرض كوفيد-19.

كما تم تأكيد إصابة حالتين في كل طابق من تلك الطوابق في أوائل فبراير، مما يثير القلق من أن جزيئات سارس-كوف-2 انجرفت إلى مواسير الصرف الصحي ومنها إلى حمامات شقق الجيران.

مصاعد الأبنية:

ويقول العالم الصيني سونغ تانغ من مختبر CDC في الصين: “على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد انتقال العدوى أثناء استخدام مصاعد الأبنية المشتركة، إلا أن هذا الحدث يتوافق مع نتائج انتشار عدوى سارس في أموي غاردنز في هونغ كونغ في عام 2003”.

وقالت ليديا موراوسكا، مدير المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، إن الشقق في المباني متعددة الطوابق قد يتم ربطها عبر نظام الصرف الصحي المشترك.

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