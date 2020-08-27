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17 خدمة لـ التأمينات الاجتماعية أنجزها من مكانك

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2020-08-27

17 خدمة لـ التأمينات الاجتماعية أنجزها من مكانك

منها صرف مستحقات العجز غير المهني

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفرع.

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ونشر الحساب الرسمي لـ التأمينات الاجتماعية عبر موقع تويتر إنفوجرافًا يوضح الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، معلقًا عليها بالقول “أنجزها من مكانك، وكانت كما يلي:

1- إضافة وريث.
2- صرف مستحقات العجز غير المهني.
3- إصدار بطاقة مستفيد.
4- صرف مستحقات العجز المهني.
5- فك الالتزام البنكي.
6- صرف مستحقات عائلة سجين.
7- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.
8- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.
9- صرف مستحقات الحمل المستكن/ المولود الجديد.
10- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.
11- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.
12- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.
13- استئناف قرار عجز وريث أو معال.
14- تعديل بيانات وريث.
15- تعديل بيانات معال.
16- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.
17- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.


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