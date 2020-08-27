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17 خدمة لـ التأمينات الاجتماعية أنجزها من مكانك
منها صرف مستحقات العجز غير المهني
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفرع.
ونشر الحساب الرسمي لـ التأمينات الاجتماعية عبر موقع تويتر إنفوجرافًا يوضح الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، معلقًا عليها بالقول “أنجزها من مكانك، وكانت كما يلي:
1- إضافة وريث.
2- صرف مستحقات العجز غير المهني.
3- إصدار بطاقة مستفيد.
4- صرف مستحقات العجز المهني.
5- فك الالتزام البنكي.
6- صرف مستحقات عائلة سجين.
7- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.
8- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.
9- صرف مستحقات الحمل المستكن/ المولود الجديد.
10- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.
11- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.
12- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.
13- استئناف قرار عجز وريث أو معال.
14- تعديل بيانات وريث.
15- تعديل بيانات معال.
16- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.
17- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.
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