17 خدمة لـ التأمينات الاجتماعية أنجزها من مكانك

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفرع.

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ونشر الحساب الرسمي لـ التأمينات الاجتماعية عبر موقع تويتر إنفوجرافًا يوضح الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، معلقًا عليها بالقول “أنجزها من مكانك، وكانت كما يلي:

1- إضافة وريث.

2- صرف مستحقات العجز غير المهني.

3- إصدار بطاقة مستفيد.

4- صرف مستحقات العجز المهني.

5- فك الالتزام البنكي.

6- صرف مستحقات عائلة سجين.

7- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.

8- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.

9- صرف مستحقات الحمل المستكن/ المولود الجديد.

10- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.

11- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.

12- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.

13- استئناف قرار عجز وريث أو معال.

14- تعديل بيانات وريث.

15- تعديل بيانات معال.

16- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.

17- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.

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