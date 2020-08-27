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حكم منع الأبناء من زيارة الوالدين كبار السن تفاديًا لـ كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، على استفسار بشأن حكم منع الأبناء من زيارة الوالدين كبار السن تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الخثلان في تصريحاته إلى برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة أن هذا الأمر يخضع لرأي الطبيب المختص، فلو رأى الطبيب أن زيارة الوالدين خطر على صحتهما لضعف مناعتهما تجاه فيروس كورونا فيكتفي الأبناء بالاتصال بهما هاتفيًا، موضحًا أنه لو رأى الطبيب أنه لا بأس من زيارة الوالدين بشرط عدم السلام عليهما أو تقبيلهما والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، فلا يجوز لأي شخص منع الأبناء من زيارة والديهم.
ولفت الخثلان إلى أنه لا يستحب للشخص أن يجتهد في أمر كهذا بل يرجع إلى المختصين، لأن بعض الناس لديهم وسوسة زائدة واحتراز مبالغ فيه وهذا قد يؤثر على نفسية الوالدين تجاه أبنائهم.
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