شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول النهائي لـ الدفاع المدني على رتبة جندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-27 إعلان نتائج القبول النهائي لـ الدفاع المدني على رتبة جندي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لـ الدفاع المدني على رتبة جندي. وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول لـ الدفاع المدني على رتبة جندي عبر بوابة (أبشر . التوظيف) على الرابط التالي هنا.

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