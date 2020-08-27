عد تنازلي لإطلاق سوق المشتقات المالية الأحد المقبل

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” يوم الأحد المقبل 30 أغسطس 2020.

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وأوضحت تداول أن هذه العقود ستكون أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، وذلك إشارة إلى إعلان السوق بتاريخ 23/11/1441ه الموافق 14/7/2020م، بشأن موعد إطلاق سوق المشتقات المالية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات. تم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30″ (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 “إم تي 30 ” أصلًا أساسيًا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.

ويمكن الاطلاع على العد التنازلي لإطلاق سوق المشتقات المالية وتشغيل مركز مقاصة الأوراق المالية عبر الرابط هنا.

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