، "إذاعة وتلفزيون الخليج" تنظم ندوة "الإعلام ما بين توالي الأزمات وتحديات المستقبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - هدفت إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية في التعامل مع الأزمات

نظّم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء أمس الأربعاء 26 أغسطس 2020، ندوة بعنوان "الإعلام ما بين توالي الأزمات وتحديات المستقبل.. (فيروس كورونا أنموذجًا)".

وانطلقت الندوة في تمام الساعة 7 مساء عبر تقنية الاتصال المرئي، وأتيحت متابعتها عبر البث المباشر من خلال منصة تويتر عبر حساب جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج @GCCGRT.

شارك في الندوة متحدثًا كل من الدكتور محمد الحيزان المتخصص في الإعلام والاتصال من المملكة العربية السعودية، والدكتور عبيد الشقصي الرئيس التنفيذي لمركز التدريب الإعلامي بسلطنة عمان، والدكتور أحمد عجينة مستشار التسويق والعلاقات العامة بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وأدار الندوة الإعلامي ماجد الغامدي.

وهدفت هذه الندوة العلمية الإعلامية إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الإعلام والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع مثل هذه الأزمات، وما أحدثته من تغييرات على الأساليب والوسائل والتقنيات المستخدمة من خلال تلاقي وتفاعل الباحثين والمختصين والمهتمين بالشأن الإعلامي عمومًا، وإعلام الأزمات خصوصًا في هذه المرحلة؛ للتعريف به وتبيين أسسه واستراتيجياته.

ويسهم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج من خلال هذه المبادرة، في تبادل المعارف الأكاديمية والخبرات المهنية حول أشكال التغطيات لأزمة فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون، وأكثرها نجاحًا.

وناقشت الندوة أربعة محاور رئيسية بدأت بمدخل عام حول مفهوم الأزمات والعلاقة بين الإعلام والأزمات، ثم التعاطي الإعلامي مع جائحة كورونا، والرؤى المستقبلية في إدارة الأزمات إعلاميًّا، والدور الإعلامي للجهات الصحية الرسمية في دول مجلس التعاون.

في البداية تحدث الدكتور محمد الحيزان، المتخصص في الإعلام والاتصال، عن مفهوم الأزمة وأنها تلك المشكلات أو الصعوبات الطارئة والمفاجئة التي تتطلب معالجة سريعةً سواء كانت على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول؛ واصفًا أزمة كورونا بأزمة الأزمات؛ لما أحدثته من أثر على كل الأصعدة عالميًّا؛ موضحًا أن الرابط الإعلامي لأزمة، مثل جائحة كورونا؛ هو ما تُحدثه من أثر على الأرواح وعلى الرأي العام وعلى السمعة، وهي تصب أثرها بشكل مباشر على الرأي العام وتهدد مصالح الدول والمؤسسات.

وأضاف "الحيزان": الإعلام ليس إلا أداة من أدوات إدارة الأزمات، ولعله من أهمها؛ حيث يتيح التواصل المباشر مع الجمهور لإيصال رسائل التوعية، وتبيين المستجدات التي تهمه. ومع أزمة مثل "كورونا" فإن الإعلام في أبسط مهامه يعكس الجهود التي تبذلها كل القطاعات ذات العلاقة في مواجهة الأزمة.

وزاد أن التعامل الإعلامي مع الأزمة ينبغي أن يراعي متغيراتها، وكما لاحظنا أنها أحدثت تغيرًا جذريًّا حتى في طريقة الوصول للجمهور، والذي كان لصالح شبكات التواصل الاجتماعي؛ لما تتيحه من سرعة وصول الرسالة الإعلامية مع جماهيريتها وسعة انتشارها؛ مؤكدًا أهمية الحرص على شفافية المعلومات وسرعة تزويد الجماهير بها، وعلى الأقل يجب الاستفادة من هذه الأزمات لتصبح الجهات المعنية على استعداد دائم للتعامل مع الرأي العام ومنع تداول الشائعات المؤججة التي تفاقم الأزمات؛ لافتًا إلى أن أقل ما يمكن أن توضحه مع كل طارئ يحدث؛ أنها على علم بالأزمة وتطمئن الجمهور، وقد استفاد قطاع الإعلام من هذه الأزمة تأكيدها على ثقة ومتانة الإعلام التقليدي، وأن الجانب الرقمي من الإعلام يجب أن يواكب بحذر، ويكون أكثر دقة في سباق النشر والاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية والموثوقة.

وقال "الحيزان" مجيبًا على السؤال عن دور الصحافة الاستقصائية في إدارة الأزمة، أنه كمتابع اطلع على الكثير من النماذج الجيدة ولكن ما زلنا بحاجة إلى المزيد، فالصحافة الاستقصائية لها دور مهم في تتبع الأزمات ورصد معلوماتها التي تمكّن المسؤول والمتلقي من اتخاذ القرارات الأصوب.

وعن الصراع الإعلامي القائم بين منصات التواصل الاجتماعي ومَن يسموْن بالمشاهير أو المؤثرين والجهات الإعلامية الرسمية قال "الحيزان": الجهد الاتصالي الجماعي الذي أحدثته وسائل الاتصال الحديثة وإمكانياتها؛ لا تتيح للجميع تصدّر المشهد، ولا تنفي أن المرحلة بكثافة تقنيات الاتصال ومنصاته، صَنَعت أسماء وأوجدت نوافذ لنقل المعلومات والأخبار؛ ولكن يبقى هؤلاء (اتصاليون) لا نصادر جهودهم ولا نتبناها؛ إلا أن التنافسية المتسارعة ستنتج أشكالًا وقوالب إعلامية مختلفة عن السائد، ويبقى الأهم هو الالتزام بالقيم الإعلامية والأمانة والصدق والاعتماد على المصادر الموثوقة.

من جانبه، أجاب الدكتور عبيد الشقصي، الرئيس التنفيذي لمركز التدريب الإعلامي بسلطنة عمان، على تساؤل: هل الإعلام صانع للأزمات أم مفتاح سحري لحلولها؟ بقوله: الإعلام ربما يكون الصديق والعدو في آن واحد؛ فمن خلال المعلومات المغلوطة قد يخلق الإعلام الأزمة؛ فضلًا عن مجرد تأجيجها، خصوصًا مع أزمة مثل "كورونا"؛ لما يكتنفها من غموض، ولأنها مفاجئة وسريعة، بينما يؤدي الإعلام رسالته بعناية ويسهم في حل الأزمات بإيصاله للمعلومات السليمة، وأن ينقلها عن مصادرها الموثوقة، مثل الجهات الصحية.

وأضاف "الشقصي": متى ما أُحسِنَ استخدامُ الإعلام لإدارة الأزمات؛ أثبت أنه أداة فاعلة، لأن الأزمات تمس الدول، وقد تمس العالم كله وتؤثر عليه كما فعلت جائحة "كورونا"، وجميعنا شهدنا كيف أن بعض الجهات الصحية العالمية حملت تصريحاتها مع بداية الأزمة الكثير من اللغط والتناقض الذي أقلق المتابعين؛ حتى إن بعض الدول أصبحت تراقب الإجراءات التي تتخذها دول أخرى لتتبعها في ظل عدم الوضوح الذي زادته تلك التصريحات المتناقضة.

وحلل وضع الإعلام ما قبل أزمة "كورونا" وما بعدها؛ لافتًا إلى أن الأزمة أحدثت تحولًا جوهريًّا في طريقة الوصول للجمهور، وبيّنت الفرق بين الإعلام التقليدي ووسائله، والإعلام الحديث؛ الأمر الذي دفع الجهات الرسمية للاهتمام بحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث الأثر الكبير الذي يمكن أن يُحدثه الإعلام الرقمي المباشر في تواصله مع الجماهير، ويبقى أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها، وإن كانت السرعة وقياس الرأي عاملين مهمين في صناعة القرار وتوجيهه للمتلقي؛ لذلك ستجتهد الجهات الرسمية لتطوير وتفعيل حضورها عبر تلك المنصات؛ داعيًا تلك الجهات لتأهيل كوادرها ووضع الاستراتيجيات الإعلامية الأفضل لإدارة الأزمات إعلاميًّا؛ لأن الدراسات الحديثة تشير إلى ضعف كبير لدى كثير من الدول والمؤسسات في جانب التعامل الإعلامي مع الأزمات الطارئة.

وتَطَرّق "الشقصي" لموجة إعلام منصات التواصل، الذي تأثر بحضور الدخلاء على مهنة الإعلام وقال: إن الأزمات ليست مجالًا للباحثين عن الشهرة؛ لأن ترويج المعلومات غير الدقيقة ممن أسميهم (المؤثرين) عبر مواقع التواصل، يصنع الأزمات ويزيد من حدتها، وعلى هؤلاء الالتزام بالمصداقية وتحري الدقة؛ ولهذا يجب على الإعلام التقليدي الرصين أن يواكب التطور التقني؛ لأن التأخر عن مواكبة مستجدات وسائل الإعلام وتطورها يُفقدها ما يجب أن تكون عليه من زيادة الانتشار وقوة التأثير.

من جهته تحدث الدكتور أحمد عجينة، مستشار التسويق والعلاقات العامة بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عن كيفية التعاطي الإعلامي الخليجي مع أزمة "كورونا" قائلًا: إن هذه الجائحة أزمة عالمية تركت آثارها وتداعياتها على نطاق واسع ليس على دولة بعينها أو قطاع دون آخر، وإن تهافت الجهات الإعلامية لتقديم السبق الصحفي؛ يؤثر عل جودة المعلومات وقد يبدد الجهود المبذولة في السيطرة على الأزمة؛ إلا أن الإعلام الصحي بمفهومه الصحيح تجاوز مرحلة السباق ومجرد النشر والوصول للجمهور، ويبقى التحدي الأكبر في الرسالة الإعلامية الوقائية والسلوكية التي من شأنها أن تغير المفاهيم نحو إيجابية الحياة الصحية والوعي المجتمعي الصحي.

وأضاف "عجينة" أن الهدف الإعلامي اليوم يركز على تكرار وتكثيف الرسائل الإعلامية الأسمى في التوعية والتثقيف الصحي، وقد أثبتت أزمة "كورونا" قوة ومتانة القطاع الصحي الخليجي، لأن تحولات الأزمات الصحية تتطلب الإنذار والاستعداد والوقاية؛ فبينما اتضح ضعف الاستراتيجيات لدى بعض الجهات أدت وزارات الصحة الخليجية دورها باقتدار، ولا نزال نطالب بتمكين الجهات الإعلامية الصحية في ظل التهديدات المتوقعة لموجة ثانية للجائحة؛ فالاستعداد الإعلامي يتيح للمسؤول عن صنع القرار سرعة إيجاد الحلول متى ما كانت الرسائل الإعلامية تصل للجميع من الأفراد إلى القطاعات ذات العلاقة أيًّا كانت، ليكون الجميع على استعداد للتعاون وتبادل المعارف والخبرات والأدوات التي تمكن من مواجهة الأزمة.

وقال "عجينة": إن أزمة "كورونا" وضعت الإعلام الصحي على المحك، ولفتت الأنظار إليه بعد أن كان لا يُنظر إلى أهميته كوسيلة توعية عالية الحساسية لأهمية المعلومات التي يبثها، وضرورة أن تكون دقيقة وناجحة في أثرها الذي تتركه على المتلقي، مع ضرورة استغلال إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الكوادر الإعلامية الصحية للتعامل معها، مع التأكيد على أن "مشاهير" تلك المنصات هم أدوات للوصول والتأثير، ويجب ألا تترك الجهات الإعلامية الرسمية المجال لبعض الفئات لتتسلق على الأزمات وتستغلها لزيادة الشهرة عبر تداول المعلومات الحساسة التي تهم حياة الناس.

واختتم "عجينة" حديثه بضرورة العمل على الاستراتيجيات التي تضمن أفضل السبل للتعامل مع الأزمات إعلاميًّا، والتي يجب أن تكون مستدامة وغير مرتبطة بحدوث الأزمات فقط، وتوظيف الخبرات والأدوات لصالحها؛ ففي كل أزمة تظهر أهمية تأهيل وتدريب المتحدث الرسمي ومسؤول الإعلام في أي من الجهات المرتبطة بالأزمة.

ويسعى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج من خلال برامجه لتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك في جانب تطوير الأداء الإعلامي في دول مجلس التعاون؛ حيث يواصل أعماله ومبادراته "عن بُعد" مكثفًا جهوده منذ بداية جائحة "كورونا" لاستحداث مبادرات وفعاليات تُسهم في مواجهة الآثار التي فرضتها الأزمة.

يُذكر أن الجهاز عَقَد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية عبر تقنية الاتصال المرئي، ومنها اجتماعان لمسؤولي الإذاعات والتلفزيونات الخليجية من خلال اللجنتين الدائمتين لمسؤولي إذاعات وتلفزيونات دول مجلس التعاون، واجتماع اللجنة الدائمة للتوثيق الإعلامي، والاجتماع الثالث لمسؤولي التدريب بالدول الأعضاء.

وأثمرت الاجتماعات عن توصيات مهمة تابع الجهاز تنفيذها، وكان من أبرزها تكليف الجهاز بمتابعة تشكيل فريق عمل من المعنيين بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المختصة؛ لإعداد تصور شامل لخطة إعلامية موحدة لدول مجلس التعاون؛ لمواجهة الأزمات إعلاميًّا، وإنشاء منصة رقمية ضمن البوابة الإلكترونية لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج؛ لعرض المواد الإعلامية المتعلقة بأزمة كورونا، والتي أنتجتها الدول الأعضاء والمنظمات الخليجية المتخصصة.

وتابع الجهاز من خلال برنامج التبادل البرامجي الإذاعي والتلفزيوني، جهودَه لتحقيق التكامل الإعلامي، وتعزيز التعاون بين الهيئات الأعضاء، وتم تبادل الإنتاجات التي تتضمن إصدارات توعوية خاصة بالجائحة.

كما نظّمت دورات تدريبية مواكبة بعناوين مختلفة، استهدفت قطاعي الإذاعة والتلفزيون في جانب إدارة الأزمات إعلاميًّا، بالإضافة إلى دورة بعنوان "إدارة منصات التواصل الاجتماعي"؛ لما لمواقع التواصل من تأثير وارتباط بإعلام أزمة "كوفيد19"، واستهدفت الدورات المقامة عن بُعد قرابة 70 متدربًا ومتدربة من مختلف الهيئات الأعضاء ومنظمات العمل الخليجي المشترك، والأمانة العامة لمجلس التعاون وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.