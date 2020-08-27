محمد بن مسعود - الدمام - يمكن معرفة النتيجة النهائية وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result. 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:55 AM يمكن معرفة النتيجة النهائية وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر- التوظيف" Advertisements إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي" إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result. الكلمات المفتاحية ، إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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