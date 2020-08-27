، بالصور.. "هيكسا" سيارة تطير بك أعلى المناطق السياحية المذهلة.. هنا التفاصيل ،

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بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالاختبارات الأخيرة على السيارة الطائرة التي تتسع لنقل راكب واحد عبر مروحياتها الـ 18.
الشركة المصنعة تفحص أيضاً إمكانية استخدامها بشكل تجاري قريباً، حيث لا تحتاج لرخصة قيادة طيران خاصة، ويطلق الأمريكان على السيارة الطائرة اسم "هيكسا"، وفقاً للألمانية.
ويقول منتجو الطائرة: إنها وبفضل نظام الطيران الآلي الخاص بها، فإن استخدامها سهل للغاية ويمكن اعتبارها أكثر أماناً من قيادة طائرة تقليدية صغيرة، ويمكن استخدامها للزيارات السياحية في المناطق الطبيعية المذهلة.
وحققت الطائرة أداءً عالي الجودة، وشوهدت وهي تحلّق فوق معسكر مابري، وهي قاعدة بالقرب من أوستن في ولاية تكساس، وهبطت الطائرة وصعدت عدة مرات، كما حلقت الطائرة في أماكن مختلفة من ولاية تكساس، كما تعتبر من ضمن الطائرات خفيفة الوزن، ولديها العديد من ضوابط من أجل سهولة الطيران العمودي والتحليق من 700 قدم وحتى 1200 قدم في المناطق غير المأهولة.
ويتم التحكم بالطائرة بواسطة عصا تحكم ثلاثي المحاور. كما أن تقنية الطيران الآلي الخاص تجعل من قيادتها عملية سهلة بحيث لا يحتاج قائدها إلى رخصة قيادة طائرات للتحكم وبها والتحليق بها.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:56 AM
تتميز بخفة الوزنبالصور.. "هيكسا" سيارة تطير بك أعلى المناطق السياحية المذهلة.. هنا التفاصيل
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالاختبارات الأخيرة على السيارة الطائرة التي تتسع لنقل راكب واحد عبر مروحياتها الـ 18.
الشركة المصنعة تفحص أيضاً إمكانية استخدامها بشكل تجاري قريباً، حيث لا تحتاج لرخصة قيادة طيران خاصة، ويطلق الأمريكان على السيارة الطائرة اسم "هيكسا"، وفقاً للألمانية.
ويقول منتجو الطائرة: إنها وبفضل نظام الطيران الآلي الخاص بها، فإن استخدامها سهل للغاية ويمكن اعتبارها أكثر أماناً من قيادة طائرة تقليدية صغيرة، ويمكن استخدامها للزيارات السياحية في المناطق الطبيعية المذهلة.
وحققت الطائرة أداءً عالي الجودة، وشوهدت وهي تحلّق فوق معسكر مابري، وهي قاعدة بالقرب من أوستن في ولاية تكساس، وهبطت الطائرة وصعدت عدة مرات، كما حلقت الطائرة في أماكن مختلفة من ولاية تكساس، كما تعتبر من ضمن الطائرات خفيفة الوزن، ولديها العديد من ضوابط من أجل سهولة الطيران العمودي والتحليق من 700 قدم وحتى 1200 قدم في المناطق غير المأهولة.
ويتم التحكم بالطائرة بواسطة عصا تحكم ثلاثي المحاور. كما أن تقنية الطيران الآلي الخاص تجعل من قيادتها عملية سهلة بحيث لا يحتاج قائدها إلى رخصة قيادة طائرات للتحكم وبها والتحليق بها.
، بالصور.. "هيكسا" سيارة تطير بك أعلى المناطق السياحية المذهلة.. هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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