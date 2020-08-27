محمد بن مسعود - الدمام - يُعدّها فريق يُشكّل من مجلس المنطقة و"الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية" وجَّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية؛ لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة. ويهدف ذلك إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين. 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:46 AM يُعدّها فريق يُشكّل من مجلس المنطقة و"الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية" Advertisements توجيه من "خالد الفيصل".. تقارير دورية لتقييم أداء الخدمات المقدمة للسكان توجيه من "خالد الفيصل".. تقارير دورية لتقييم أداء الخدمات المقدمة للسكان وجَّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية؛ لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة. ويهدف ذلك إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين. الكلمات المفتاحية ، توجيه من "خالد الفيصل".. تقارير دورية لتقييم أداء الخدمات المقدمة للسكان ،

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