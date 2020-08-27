، شاهد.. إغلاق فوري لفندق تجاري ومحطة وقود بمكة وتغريم المخالفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - جولات على الكر.. وإتلاف 3750 كجم من المباسط العشوائية بطريق الهدا

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، فندقًا تجاريًّا يزاول النشاط بطرق غير نظامية، وأغلقت محطة وقود في منطقة الكر؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية؛ حيث تم إغلاقه فورًا؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، قامت الفِرَق الرقابية بجولات ميدانية ورقابية على منطقة الكر بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية؛ حيث تم إغلاق محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في منطقة الكر، وجرى مصادرة وإتلاف 437كجم من أدوات بيع شاي على الجمر، إضافة إلى إتلاف 3750كجم من المباسط العشوائية بامتداد طريق مكة الهدا.

وشدد "المالكي" على ضرورة التزام كل المنشآت بالبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 والقنوات الرسمية للأمانة.

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