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أسهم بفضل الله الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران في إنهاء معاناة طفل في الحضانة من انسداد معوى حاد أدى إلى انتفاخ البطن وإصابة الطفل بالجفاف.
وأوضحت "صحة نجران" أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للطفل وعمل استكشاف للبطن، حيث اتضح أنه يعاني ضموراً فى الأمعاء، وقد تم إصلاحه جراحياً، حيث تحسنت حالته وغادر المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال أجريت فيه خلال النصف الأول من العام الجاري 254 عملية جراحية للأطفال و507 عمليات في جراحات أمراض النساء.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:45 AM
مستشفى الولادة: تحسنت حالته وغادر بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة
أسهم بفضل الله الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران في إنهاء معاناة طفل في الحضانة من انسداد معوى حاد أدى إلى انتفاخ البطن وإصابة الطفل بالجفاف.
وأوضحت "صحة نجران" أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للطفل وعمل استكشاف للبطن، حيث اتضح أنه يعاني ضموراً فى الأمعاء، وقد تم إصلاحه جراحياً، حيث تحسنت حالته وغادر المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال أجريت فيه خلال النصف الأول من العام الجاري 254 عملية جراحية للأطفال و507 عمليات في جراحات أمراض النساء.
، نجران.. إنهاء معاناة طفل من انسداد معوى حادّ أدى إلى إصابته بجفاف ،
المصدر : الخليج 365
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