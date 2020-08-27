شكرا لمتابعة خبر عن "المياه الوطنية": عودة خدمة العملاء بنظام "موعد" أوائل الشهر القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد" وذلك اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر. أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد" وذلك اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر. وتابعت الشركة بأنه سيت الإعلان عن ، أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل. وأكدت الشركة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.

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