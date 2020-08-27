أمير مكة المكرمة يوجه بشكيل فريق عمل لنقييم الخدمات المقدمة للسكان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الخميس بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية . وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الخميس بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية . ويتعين على الفريق المُشكل إعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة ، وذلك بهدف تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتمشى وحاجة المستفيدين .

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