شكرا لمتابعة خبر عن جبل هندي باق ولن تتم إزالته بفضل بئر زمزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):لا يزال جبل هندي فارضا نفسه وشامخا على الرغم من التوسعات والتحديثات في الناحية الشمالية ، حيث فرضت مؤسسات ومقومات بئر زمزم الموجودة في منطقة الجبل محددات على فريق التوسعة الشمالية بالتعامل مع الجبل وعدم إزالته
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وقال أستاذ الحشود وعضو فريق التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف الدكتور وائل حلبي ، بأن منطقة جبل هندي بالناحية الشمالية بها بعض المحددات تحت الأرض وضعت تحديا كبيرا أمام فريق التصميم بحيث يحقق أعمال التصميم بإحترافية أكثر دون إزالة الجبل.
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وتابع حلبي بأنه تم التعامل والأستفادة من المنطقة بعمل مصاطب متدرجة كل دور به خدمات ودورات مياه، وأعلاها مصليات، إضافة إلى الوصول إلى بعض المناطق الواقعة خلف مبني التوسعة الشمالية، لتكون لهذة المصاطب وظائف جمالية وتتماشي مع طبيعة المكان.
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