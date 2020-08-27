شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مساجد الرياض بـ "4 سماعات خارجية فقط و4 درجات حد أقصى لمكبرات الصوت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور علي بن سالم الحارثي جميع أئمة ومؤذني المساجد بعدم إستخدام أكثر من 4 سماعات وضبط مكبرات الصوت على 4 درجات فقط وإغلاق السماعات عند إلقاء الدروس الدينية .

وأكد " الحارثي " أن مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات تقع على المؤذن وإمام المسجد وستتم المتابعة ورفع المخالفات .

جاء ذلك بعد الشكاوى الواردة من بعض الأهالي بإرتفاع صوت السماعات بشكل مبالغ فيه مما يسبب الإزعاج .