شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مساجد الرياض بـ "4 سماعات خارجية فقط و4 درجات حد أقصى لمكبرات الصوت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور علي بن سالم الحارثي جميع أئمة ومؤذني المساجد بعدم إستخدام أكثر من 4 سماعات وضبط مكبرات الصوت على 4 درجات فقط وإغلاق السماعات عند إلقاء الدروس الدينية .
وأكد " الحارثي " أن مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات تقع على المؤذن وإمام المسجد وستتم المتابعة ورفع المخالفات .
جاء ذلك بعد الشكاوى الواردة من بعض الأهالي بإرتفاع صوت السماعات بشكل مبالغ فيه مما يسبب الإزعاج .
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