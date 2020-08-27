شكرا لمتابعة خبر عن "جنادي مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الإجتماعية بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - قراراً بتكليف سعادة الأستاذ / جنادي بن علي مدخلي - مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الإجتماعية .

و يأتي قرار معاليه إيماناً بدور رئاسة الحرمين الشريفين في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين ، و توفير أفضل الخدمات الإجتماعية التي تسهل أداء نسكهم ، و استكمالاً لعدد من القرارات التي أصدرها معالي الرئيس العام بهدف تمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من خدمة الحرمين الشريفين و تحقيق أعلى معايير الجودة التي تطمح إليها القيادة الرشيدة في خدمة الحاج و المعتمرو الزائر .

من جانبه عبر الأستاذ / جنادي مدخلي - عن بالغ شكره لمعالي الرئيس العام على هذه الثقة التي تعد حافزاً له في بذل أقصى الجهود في سبيل خدمة الحرم المكي الشريف و قاصديه .