"جنادي مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الإجتماعية بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - قراراً بتكليف سعادة الأستاذ / جنادي بن علي مدخلي - مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الإجتماعية .
و يأتي قرار معاليه إيماناً بدور رئاسة الحرمين الشريفين في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين ، و توفير أفضل الخدمات الإجتماعية التي تسهل أداء نسكهم ، و استكمالاً لعدد من القرارات التي أصدرها معالي الرئيس العام بهدف تمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من خدمة الحرمين الشريفين و تحقيق أعلى معايير الجودة التي تطمح إليها القيادة الرشيدة في خدمة الحاج و المعتمرو الزائر .
من جانبه عبر الأستاذ / جنادي مدخلي - عن بالغ شكره لمعالي الرئيس العام على هذه الثقة التي تعد حافزاً له في بذل أقصى الجهود في سبيل خدمة الحرم المكي الشريف و قاصديه .
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