بالفيديو.. الخثلان يحدد شرط الامتناع عن زيارة الوالدين بسبب كورونا

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم قيام أحد الأخوة بقطع صلة الرحم ومنع باقي إخوته من زيارة والديهم، بسبب فيروس كورونا.

وقال الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة»، إن ذلك يرجع إلى الطبيب المختص، فإن قال إن زيارة الأبناء للآباء الكبار في السن تسبب خطرًا على صحتهم بسبب ضعف مناعتهم أو معاناتهم من أمراض مزمنة، فيتم الاكتفاء بالاتصال الهاتفي.

وتابع الخثلان قائلًا: أما لو سمح لطبيب المختص بالزيارة مع تطبيق شروط احترازية ووقائية مثل عدم المصافحة والتباعد الاجتماعي، فليس لأحد أن يمنع أخوته من زيارة والديهم، مشيرًا إلى أن بعض الناس لديه وسوسة وحرص مبالغ فيه، إضافة إلى أن عدم الزيارة يؤثر على نفسية الوالدين.

وأشار الخثلان إلى أن المرجع هنا هو رأي الطبيب المختص، الذي يسمح بالزيارة أو لا يسمح بها، وليس اجتهاد الشخص بنفسه.

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حكم قطع صلة الرحم بسبب كورونا ؟ #يستفتونك مع الشيخ أ.د.سعد الخثلانhttps://t.co/P4dnNASw6e pic.twitter.com/9PRO07TWAc — قناة الرسالة (@alresalahnet) August 26, 2020

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