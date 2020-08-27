تطبيق «توكلنا» يجدد التذكير بخطوات التسجيل.. والاستفادة

لمن ليس لديهم حساب في «أبشر»
أوضح تطبيق «توكلنا» خطوات التسجيل في التطبيق، لمن ليس لديه حساب في منصة «أبشر»، وذلك للاستفادة من الخدمات، بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أجي ادخل بحساب ولي الأمر يقول لازم ابشر الهاتف، ما هو الحل؟».
ورد الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» على موقع «تويتر» قائلًا: «من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا)، بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بالتطبيق».
وعن الدخول لمنصة «مدرستي» قال تطبيق «توكلنا»: «يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر لكي يتمكن من استعراض بيانات دخول منصة مدرستي لهم».
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