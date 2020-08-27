«التعليم» تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين عبر نظام فارس

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن تحديد وزارة التعليم موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإدارييين الذين تقدّموا بطلبات نقل إلى إدارات تعليمية أخرى.

ووفق ما ذكرت المصادر، فإنَّ مساعد وزير التعليم أكّد أنّه لمصلحة العمل تمَّ تعديل فترة تقديم طلبات النقل إلى إدارة تعليمية أخرى أو لتغيير المسمى الوظيفي .

وأشارت المصادر إلى أنَّ الفترات الجديدة تبدأ اعتبارًا من 1/ 7 من كل عام هجري ولمدة شهر، موضحة أنَّ الرفع سيتم عن طريق الخدمة الذاتية في برنامج فارس.