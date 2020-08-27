«تباعد»: 3 حالات تجعل التطبيق «غير نشط»

أوضح تطبيق «تباعد» المعتمد من وزارة الصحة، أن هناك ثلاث حالات تجعل التطبيق «غير نشط» ويجب مراعاتها للاستفادة من خدمات التطبيق.

وذكر التطبيق- عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «عندما تكون الحالة لتطبيق (تباعد) غير نشط، فهذا يعني أن: الإنترنت معطل؛ حيث لا يمكن التحديث وإرسال البيانات، أو البلوتوث معطل حيث لا يمكن تبادل أرقام معرفات مع الآخرين، أو وجود جلبريك للآيفون».

وأشار التطبيق الى أن (تباعد) يتطلب الاتصال بالإنترنت عند تشغيل التطبيق فقط، واتصال بلوتوث مفعل باستمرار، وكذلك تفعيل الإشعارات من الجهاز ومن داخل التطبيق، وعدم وجود جلبريك للآيفون.

وأوضح التطبيق أنه للتأكد من عمله بشكل صحيح سيظهر في الشاشة الرئيسة كلمة «نشط».

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يُذكر أن تطبيق (تباعد) ينبه المشتركين به من احتمالية مخالطتهم لمصابي فيروس كورونا خلال الـ14 يوما الماضية.

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