لأربع سنوات قادمة.. أمر ملكي بتمديد خدمة أمير جازان

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.

ورفع أمير منطقة جازان بهذه المناسبة عظيم الشكر ووافر التقدير وخالص الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد الأمين، خالص الشكر والتقدير والامتنان بصدور الثقة الكريمة بالتمديد له.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد الأمين، خالص الشكر والتقدير والامتنان بصدور الثقة الكريمة بالتمديد لنا أميرًا لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات قادمة..سائلين المولى -عزوجل- العون والسداد لخدمة الدين والوطن والمواطن والمنطقة في ظل قيادته الحكيمة.

وتأتي الثقة الملكية بالتمديد نظرًا لما شهدته منطقة جازان ومحافظاتها من تطور في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات والجوانب التنموية والاقتصادية والتي ظهرت عليها بصمات سموه الواضحة، ومتابعته المستمرة لما يسهم بتقدم ورقي منطقة جازان حاضرًا ومستقبلًا.