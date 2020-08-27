المبتعث المحيميد يحصل على وسام الشجاعة الأسترالي بعد واقعة نهر« يارا»

من الشخصيات الأجنبية المحدودة التي تم تكريمها به..
منحت أستراليا المبتعث السعودي من جامعة القصيم، أحمد المحيميد، وسام الشجاعة عقب قيامه بإنقاذ مواطن خمسيني من الغرق في نهر « يارا».
وذكرت جامعة القصيم- عبر تويتر- أن المبتعث من الجامعة، أحمد المحيميد، حصل على وسام الشجاعة الأسترالي الصادر من الحاكم العام في دولة أستراليا، لإنقاذه خمسينيًا من الغرق في نهر «يارا».
وأوضحت الجامعة، أن المحيميد هو الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام.
يُذكر أن المحيميد مبتعث في مدينة ملبورن الاسترالية، وغامر لإنقاذ شخص من الغرق، ودخل المستشفى بسبب ذلك قبل أن يخرج منه لاحقًا.
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