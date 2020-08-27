«الصخري»: حالة جوية ممطرة نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر على 7 مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الخميس حالة جوية ممطرة متفاوتة مع نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر على أجزاء من مناطق الربع الخالي بنجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، وقد تشمل محافظات جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تشير بعض المواقع إلى حالة جوية ممطرة متفاوتة بمشيئة الله مع نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر على أجزاء من مناطق الربع الخالي نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وقد تشمل محافظات جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض ولا يستبعد أن ترتفع درجات الحرارة في بقية المناطق تزامنًا مع هذه الحالة».

وردًا على سؤال أحد المتابعين مفاده: «متى تقريبًا تقل درجات الحرارة ؟»، قال المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري: «تقريبًا بعد شهر يكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظًا والله أعلم».

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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