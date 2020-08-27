المرور: يجوز للزائر قيادة المركبة داخل المملكة بـ«شرط»

سواء برخصته الدولية أو رخصة دولته
أوضح المرور السعودي أن الزائر يمكنه القيادة داخل المملكة، مستخدمًا الرخصة الدولية أو رخصة دولته، بشرط أن تكون سارية المفعول.
وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب».
ووجه أحد المقيمين سؤالًا مفاده: هل النظام يسمح للزائر باستخراج رخصة قيادة، وما هي الشروط المطلوبة؟
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