إطلاق مبادرة «أملاك» للتصدي لعمليات التعدي على الدولة والمحميات

أطلق الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، مبادرة «أملاك» بشعار «منطقة بلا تعديات»، التي تستهدف المحافظة على أملاك الدولة والمحميات من التعديات وحشد وتمكين الطاقات الحكومية والخاصة والأهلية للقضاء على التعديات بصورها وأشكالها كافة.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين التي تؤكّد على منع التجاوزات والتعديات على مرافق وأراضي الدولة، وحماية جميع أملاك الدولة، والمحميات من التعديات والإتلاف أيًا كان نوعه.

وتضمنت المشروعات التنفيذية للمبادرة مشروع تطبيق «أملاك»؛ لتمكين المواطنين من رصد التعديات والتبليغ عنها ومشروع «حوكمة لجان التعديات»؛ لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة والنزاهة ومشروع التوعية بأنظمة أملاك الدولة وجرائم التعديات وعقوباتها، ومشروع إزالة ويعمل على إزالة التعديات ومخالفة المتعدين وفق النظام.

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وحدّدت المبادرة التي تنفذها لجنة التعديات في إمارة منطقة الحدود الشمالية شركاء المبادرة وهم حرس الحدود والشرطة والدفاع المدني وأمانة المنطقة وفرع البيئة والزراعة والمياة وعقارات الدولة والشرطة البيئية.

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