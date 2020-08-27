بالصور إخماد حريق مستودعات الأقمشة بجدة.. والدفاع المدني يعلق

بعد عدة ساعات من مقاومة النيران
بعد عدة ساعات من مقاومة النيران، تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، من إخماد حريق مستودعات الأقمشة.
وذكر الدفاع المدني- عبر حسابه على تويتر- أن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في عدد من المستودعات تحتوي على أقمشة وستائر بحي المحجر.
وأشار الدفاع المدني إلى عدم وقوع إصابات بشربة أو وفيات في الحريق.
وكان الدفاع المدني أعلن مساء أمس الأربعاء، أن مدني جدة يباشر حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر، ومازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق.
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