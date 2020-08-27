بالصور إخماد حريق مستودعات الأقمشة بجدة.. والدفاع المدني يعلق

بعد عدة ساعات من مقاومة النيران، تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، من إخماد حريق مستودعات الأقمشة.

وذكر الدفاع المدني- عبر حسابه على تويتر- أن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في عدد من المستودعات تحتوي على أقمشة وستائر بحي المحجر.

وأشار الدفاع المدني إلى عدم وقوع إصابات بشربة أو وفيات في الحريق.

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وكان الدفاع المدني أعلن مساء أمس الأربعاء، أن مدني جدة يباشر حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر، ومازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق.

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