أخبار السعودية اليوم.. «توكلنا» يشرح طريقة إضافة التابعين لاستعراض بيانات منصة مدرستي.. و«التعليم» توضح آلية أدوات المحتوى الدراسي والاختبارات المقررة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء حيث أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت علميًّا، وجود تحورات مؤثرة على الفيروس، تكون قد أدت إلى انخفاض قوته أو قدرته على الانتشار؛ فيما شرحت وزارة التعليم كل ما يتعلق بمنصة «مدرستي» من طريقة التفعيل وكلمة المرور، وإلى التفاصيل:

بالخطوات تعرف على طريقة التفعيل وكلمة السر وموعد الدخول.. إيضاحات مهمة من التعليم حول منصة مدرستي.. وما يجب فعله حال عدم ظهور البيانات

بيَّنت وزارة التعليم، طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة «مدرستي» من خلال اسم المستخدم للطالب والطالبة وقائد المدرسة، وقالت الوزارة، عبر إنفوجراف، بموقع «تويتر»، للحصول على بيانات الدخول على منصة مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ يرجى الدخول على موقع توكلنا، وتسجيل الحساب به، واختيار «بيانات مدرستي» من خلال القائمة الجانبية، ليظهر بذلك اسماء حسابات الدخول.

«التعليم» للطلاب: هذه آلية معرفة أدوات المحتوى الدراسي والاختبارات المقررة لمنصة «مدرستي»

أكدت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إتاحة الأدلة الإرشادية لمنصة مدرستي عبر موقع «باك تو سكول»، لاستفادة الجميع منها، مشيرة إلى أن الدليل الإرشادي للطالب يحتوي على مجموعة المهام والمسؤوليات الموضوعة بشكل واضح وميسر بلغة تناسب كل فئة من الطلاب.

تطبيق «توكلنا»: هكذا تضيف التابعين لاستعراض بيانات منصة مدرستي

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن خدمة استعراض بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات تتطلب إضافتهم ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر، مشيرًا إلى أنه خلال تسجيل حساب بالتطبيق، سيظهر للمواطن والمقيم، التابعين والعمالة المنزلية التي لديه، وعليه اختيار فقط من يوجد معه في مكان السكن أيًّا كان عمره، ويمكن تعديل ذلك لاحقًا من خلال صفحة «حسابي».

تنويه من «المرور» بخصوص تجديد رخصة القيادة للمواطنين بالداخل والخارج

أوضح المرور السعودي خطوات تجديد رخصة القيادة، سواء للمواطنين داخل المملكة أو خارجها، كما حدد طريقة استخراج رخصة سير مركبة للسيارة من منطقة غير المنطقة التي تمت بها عملية الشراء، ونقل ملكيتها إلى المشتري، كما حدد المرور السعودي خطوتين لتجديد الرخصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، موضحًا أنه لا بد من زيارة الملحقية السعودية، وتفويض شخص بالمملكة لإنهاء الإجراءات.

رسميًّا.. خريطة توزيع حالات كورونا النشطة بالمدن والمحافظات

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا، مسجلة 1853 من أصل 22114 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة حتى الآن 283932 حالة من أصل 309768 إصابة سُجِّلت في المملكة.

بالأرقام.. جازان ومكة والمدينة في صدارة خريطة إصابات كورونا.. وهذه المناطق الأقل تضررًا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي الإصابات 1068 إصابة جديدة، وجاءت جازان في المرتبة الأولى بتسجيل 84 إصابة، وتلتها مكة بتسجيل 67 حالة.

33 حالة وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 284945 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 310836، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 284945، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3755 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة، و1013 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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هل حدثت تحورات لفيروس كورونا أدت إلى ضعفه وقدرته على الانتشار؟.. الصحة تُجيب

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، رصد تراجعًا نسبيًّا بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فضلًا عن استقرار أعداد الحالات الحرجة، وحول طبيعة فيروس كورونا وأنماطه، أوضح أنه لم يثبت علميًّا، وجود تحورات مؤثرة على الفيروس، تكون قد أدت إلى انخفاض قوته أو قدرته على الانتشار؛ لذلك يجب الاستمرار في التمسك بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وكل ما تم اتباعه من الضوابط التي أدت إلى النجاحات التي نجني ثمارها اليوم.

عزل المنطقة منعًا للانتشار.. تعرف على تطورات حريق مستودعات جدة

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، عن تطورات الحريق الذي اندلع بعدد من المستودعات بحي المحجر، وقال إن مركز العمليات الامنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (15:09) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع، مضيفًا أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

بالصور.. حريق بمستودع أقمشة في جدة.. والدفاع المدني يباشر إخماد النيران

اندلع حريق في مستودع أقمشة في أحد أحياء جدة، فيما تباشر فرق الدفاع المدني إخماد النيران، وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «إن مدني جدة يباشر حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر، وما زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق».

«أبشر» تُجدد تذكير المقيمين اليمنيين بإجراءات تمديد الزيارات العائلية

جدَّدت منصة أبشر تذكير اليمنيين المقيمين في المملكة، بإجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني، وقالت المنصة: إنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لتجديد التأشيرة، اختيار أيقونات «خدماتي- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات» ومتابعة المديرية العامة للجوازات وشرح الملاحظة التي تواجه المستفيد بمنصة أبشر وإرسال الطلب.

طقس الخميس: رياح مثيرة للغبار وسحب ممطرة في 9 مناطق.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها لطقس غد الخميس، استمرار هبوب الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتكون السحب الرعدية الممطرة في 9 مناطق بالمملكة،

ووفق تقرير «الأرصاد»، فإنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران. وكذلك على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، مشيرًا إلى أن فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة، مستمرة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

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