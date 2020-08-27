«الحصيني» يكشف توقعاته بشأن طقس إجازة نهاية الأسبوع

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن طقس إجازة نهاية الأسبوع التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل.

وقال الحصيني (عبر حسابه بموقع تويتر)، إنه متوقع انخفاضًا طفيفًا في الحرارة من«2» لـ«4» درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية، ونشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والساحل الغربي من ظبا لجازان.

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وأشار إلى أنه متوقع اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن وسلطنة عمان والأمارات، وأنَّ الرياح المتوقعة غدًا الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة وشمالها والشرقية والرياض.

وتابع: متوقع الجمعة أمطارًا من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب الشرقية وعلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن، موضحًا أنَّ الرياح السبت ستكون من متوسطة على أجزاء من الشرقية والرياض والساحل الغربي والكويت وعمان.

وأضاف أنه متوقع يوم السبت هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب الشرقية وأجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات.