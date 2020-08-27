السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبد العزيز يطّلع على تقرير الإنجاز لمبادرات الخطة الاستراتيجية "تعزيز"



جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

اطّلع معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بمكتبه في الجامعة أمس، على تقرير الإنجاز الاستراتيجي لمبادرات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في الخطة الاستراتيجية "تعزيز"، والمرتبطة برؤية المملكة 2030، كما تم استعراض الدليل التوثيقي بحضور وكلاء الجامعة.

وركز التقرير على عرض المبادرات المُسندة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وقطاعاتها المرتبطة بما يتسق مع المحاور في رؤية المملكة 2030 وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية، كما يتضمن التقرير عرضاً لكل مبادرة من المبادرات المسندة لكل قطاع من قطاعات الوكالة ضمن بطاقة أُطلق عليها مسمى البطاقة الاستراتيجية للمبادرة، حيث توضح هذه البطاقة مسمى المبادرة ومؤشراتها ومرجعها في خطة الجامعة والقطاع القائم عليها، وربط إنجازها بمحاور وأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأفاد المشرف العام على وحدة التخطيط الاستراتيجية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور علي بن حامد القرني، أن التقرير تم توثيقه ليرصد جميع الأعمال والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة بالخطة الاستراتيجية، باعتباره الدليل الأول الذي يربط الإنجاز في مبادرات الخطة في مسار التعليم والتعلّم الفعّال، بما يناسبها من تفصيلات في الرؤية سواءً كانت محاور عامة أو تفصيلية أو أهداف أو مؤشرات أداء.‎

وثمن الدكتور القرني دعم معالي رئيس الجامعة للخطة الاستراتيجية الثالثة "تعزيز" ، مقدماً شكره لوكيل الجامعة للتطوير الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي لما يقدمه من جهود في إعداد ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة ، ولوكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم الحياني على مؤازرته الدائمة لأعمال الوحدة، منوهاً بتضافر جهود جميع قطاعات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية التي أسهمت في رفع الإنجاز الاستراتيجي لمبادرات الوكالة، الذي بدوره أسهم في الارتقاء بمستوى الوكالة في التخطيط الاستراتيجي .

// انتهى //

10:56ت م

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