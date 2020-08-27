السعودية اليوم / "الدروس المستفادة من نهاية العام " محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 8 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غد محاضرة بعنوان " الدروس المستفادة من نهاية العام "، بعد صلاة المغرب في جامع الأنصار.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهــى //

10:12ت م

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