السعودية اليوم / أكثر من 4500 مستفيد من خدمات مركز تأكد في الحدود الشمالية



عرعر 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

قدّم مركز "تأكد" في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ 4556 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة هذه المراكز لخدمة الذين لايشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

// انتهى //

09:41ت م

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عرعر 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ 4556 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وخصصت وزارة الصحة هذه المراكز لخدمة الذين لايشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //09:41ت م0020

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