

مكة المكرمة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بمنظومة الرقابة الإلكترونية أمس الدورة الإلكترونية "شامل"، عن بُعد بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات وديوان المحاسبة العامة وتم خلال الدورة تدريب عدد من الموظفين على منظومة الرقابة الإدارية.

وتهدف منظومة "شامل" إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية، كما تهدف إلى التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة وحفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها، وإعداد الخطط الخاصة بأعمال وأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان ومتابعتها.

كما تهدف إلى تحليل وتصنيف البيانات المحفوظة في هذا النظام على مدى السنوات المالية المتتالية، وتوفير العديد من المعلومات والإحصائيات والمقارنات على مستوى الجهة والقطاعات والفروع.

يذكر أن منظومة شامل تعنى بمهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة وتوفير بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).

// انتهى //

.

09:36ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تنظم دورة إلكترونية عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.