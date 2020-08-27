شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الشجاعة الاسترالي لمبتعث أنقذ خمسيني من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

حصل المبتعث من جامعة القصيم أحمد المحيميد على وسام الشجاعة الأسترالي الصادر من الحاكم العام في دولة أستراليا، ليكون هو الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام،وذلك لإنقاذه خمسيني من الغرق في نهر يارا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسام الشجاعة الاسترالي لمبتعث أنقذ خمسيني من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.