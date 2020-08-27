سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، كما بقي سعر العملة ثابتا في البنك المركزي والبنوك والصرافات.

وشهد الدولار تراجعا متواصلا على مدار الأسبوع الجاري أمام الليرة، بينما يخضع مصرف لبنان المركزي إلى تحقيق مالي جنائي بسبب خسائر قدرتها الحكومة بخمسين مليار دولار.

ويأتي التراجع أيضا في ظل تصريحات رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي قال أمس إن نية المصرف هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا وأنه يعارض خفض قيمة الودائع.

وأكد أن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى، وذلك بعد أن قال مصدر رسمي إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية إلا لمدة ثلاثة أشهر.

ويوم الجمعة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف بعض سندات الخزينة اللبنانية إلى D (فئة التعثر) نتيجة تخلفها عن موعد السداد.

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السوق السوداء

وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية (السوداء) إن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية يتراوح بين 7350 و7400 ليرة.

مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية عند 3850 للشراء والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار من البنك لصغار المودعين.