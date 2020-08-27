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أستراليا تكرم مبتعثًا أنقذ خمسينيًا من الغرق
بوسام ناله 29 شخصًا فقط في البلاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنقذ المبتعث من جامعة القصيم أحمد المحيميد، حياة رجل في العقد الخامس من العمر كاد أن يغرق في نهر يارا الواقع في مدينة ملبورن في أستراليا.
وبحسب ما ذكرت جامعة القصيم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، كرمت السلطات الأسترالية المبتعث على عمله البطولي، وأعطته وسام الشجاعة الأسترالي الصادر عن الحاكم العام.
الجدير بالذكر أن المحيميد يعد الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية، من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام في أستراليا.
ويمكن الاطلاع على تغريدة جامعة القصيم عبر الرابط
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لإنقاذه خمسيني من الغرق في نهر يارا— جامعة القصيم (@QassimUniv1) August 27, 2020
المبتعث من #جامعة_القصيم أحمد المحيميد يحصل على وسام الشجاعة الأسترالي الصادر من الحاكم العام في دولة #أستراليا، ليكون هو الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام. pic.twitter.com/XRhIFUuJe9
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