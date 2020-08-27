2020-08-27

مخالفة أحد فنادق نجران بالحد الأعلى للغرامات بسبب الشيشة

متابعات الخليج 365 - نجران

أسفرت زيارة مفاجئة لأمانة منطقة نجران على أحد الفنادق عن ضبط مخالفات كبيرة في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: إنه تعزيزاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الجميع، تم مخالفة أحد الفنادق بالحد الأعلى للغرامات ومصادرة جميع المضبوطات وذلك لتقديمه الشيشة.

Advertisements

ونشرت أمانة نجران صوراً تبين عملية ضبط المخالفة والشيشة التي كانت في الفندق المذكور.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم 3 مارس الماضي إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة؛ لأسباب وقائية.

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

شارك الخبر







