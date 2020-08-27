خطط مختلفة لقضاء الإجازة بعد إيداع الراتب

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

“إيداع الراتب يمثل اللحظة المنتظرة” جملة تلخص مشاعر الملايين من المواطنين الذين تم إيداع راتبهم مع الساعات الأولى اليوم الخميس لبدء شهر جديد بالتزامات مختلفة وخطط لصرف “الضيف المرتقب” كما أطلق عليه البعض.

وعبر وسم الراتب على موقع تويتر، أكد مواطنون أن يوم إيداع الراتب هو يوم المجد الذي يتذكر بعده كل صاحب راتب ما عليه من مسؤوليات أو متطلبات شخصية أو ديون، متفاعلين ببعض الكوميكسات والمقاطع الساخرة وسط تمنيات وبُشريات مختلفة.

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وخطط بعض أصحاب الرواتب، بحسب تغريداتهم، لزيارة بعض المناطق السياحية في المملكة في يومي الجمعة والسبت مع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد لضمان إجازة سعيدة، فيما قرر آخرون الاكتفاء بلزوم البيت والترويح عن أنفسهم بمشاهدة التلفاز أو الاجتماعات العائلية.

وقدم البعض نصائح بشأن صرف الرواتب سواء بالتقسيم في أظرف مخصصة تتضمن (الإيجار، الفواتير، مصاريف السيارة، ميزانية البيت، ومصاريف أخرى إن وجدت) وأيضًا تجنب شراء أمور ليست ضرورية مثل الكماليات، إذ إنه يمكن التعامل مع القديم.

وبدأت وزارة المالية إيداع رواتب الموظفين، مع الساعات الأولى اليوم الخميس وهو الموعد المعتاد عليه من قبل الوزارة في أواخر كل شهر لإيداع رواتب الموظفين في البنوك.

الاستعلام عن راتب أغسطس

ويمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد.

وأيضًا يوفر منتج إدارة الاستقطاعات خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها.

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