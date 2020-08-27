توقعات الطقس .. أمطار وارتفاع درجات الحرارة نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبراء الأرصاد عن توقعاتهم لحالة الطقس على المملكة اليوم والأيام المقبلة.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حدوث انخفاض طفيف في درجة الحرارة من2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية، ونشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والساحل الغربي من ضبا لجازان.

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طقس اليوم وغدًا:

كما توقع هطول أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن وسلطنة عمان والأمارات اليوم الخميس، فيما تكون من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة وشمالها والشرقية والرياض يوم غد الجمعة.

طقس السبت:

أما عن طقس السبت، فتوقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب الشرقية وأجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات.

من جهته، توقع المهتم بالطقس أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، حالة جوية ممطرة متفاوتة مع نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر على أجزاء من مناطق الربع الخالي بنجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، وقد تشمل محافظات جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض.

أمطار متفاوتة:

وكتب الصخري في تغريدة له عبر تويتر: تشير بعض المواقع إلى حالة جوية ممطرة متفاوتة بمشيئة الله مع نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر على أجزاء من مناطق الربع الخالي نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وقد تشمل محافظات جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض ولا يستبعد أن ترتفع درجات الحرارة في بقية المناطق تزامنًا مع هذه الحالة.

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