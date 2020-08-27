اخبار السعوديه

«المعلمي» يبحث التطورات الدولية مع نظيره السنغافوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث التطورات الدولية مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة السفير برهان غفور.

وجرى خلال اللقاء بحث الأحداث الراهنة وآخر التطورات على الساحة الدولية، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية سنغافورة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المعلمي» يبحث التطورات الدولية مع نظيره السنغافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا