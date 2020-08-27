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شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث التطورات الدولية مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث الأحداث الراهنة وآخر التطورات على الساحة الدولية، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية سنغافورة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.
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