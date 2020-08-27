شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة حتى الخامسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات القنقذة، والليث، والخرمة، والمويه، وتربه، ورنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.