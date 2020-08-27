أسيج تُخفض رأس مالها وتداول تحسب نسبة تذبذب السهم

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 34.05 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة.

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض أسهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد المقبل.

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وسجلت شركة أسيج صافي ربح قبل الزكاة بلغ 9.9 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق، بارتفاع 75.7%.

وقالت الشركة: “يعود ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بصفة أساسية إلى الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 23% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 349% والارتفاع في عكس المخصص المكون للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 2291% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 13% والانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 3% بالرغم من الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 2% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 7% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 51% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 55% والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 7%.

وأضافت أسيج في بيان للسوق المالية السعودية (تداول) إن صافي الربح قبل الزكاة بلغ 2.877 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 1.979 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 22% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 129% والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 5%، وفقاً للشركة.

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