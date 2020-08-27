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صور جديدة لإخماد الدفاع المدني حريق مستودع أقمشة في جدة
أكدت المديرية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد الدفاع المدني في جدة أنه تم إخماد حريق اندلع في عدد من المستودعات تحتوي على أقمشة وستائر بحي المحجر دون أي إصابات.
وكانت قناة “الإخبارية”، قد نشرت مقطع فيديو كشفت من خلاله تفاصيل عمليات إخماد الحريق على يد المدني في مستودع الأقمشة في جدة.
وباشرت فرق المدني في المحافظة مساء أمس الأربعاء، إخماد الحريق، كما نشرت المديرية عدة صور وثقت من خلالها جهود رجالها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع الأقمشة.
ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر صورًا جديدة تبين عملية إخماد الحريق.
ويمكن الاطلاع على تغريدة المدني من
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أخمد مدني #جدة حريقا اندلع في عدد من المستودعات تحتوي على أقمشة وستائر بحي المحجر ، دون أي إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/fQ0Yks5gNa— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 27, 2020
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