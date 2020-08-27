شكرا لمتابعة خبر عن معلومات عن قصر " جبرة " بالطائف المُسمى باسم زوجة أحد أمراء مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف المهتم بتاريخ الطائف أحمد الجعيد، معلومات هامة عن قصر جبرة الذي يعد واحداً من أبرز معالم الطائف التاريخية.

ويتميز القصر بإطلالته على البساتين الخضراء وظل صامد البنيان لأكثر من 1300 عام، ويضم العديد من النقوش الإسلامية، ويعد نموذجاً لجمال التراث العمراني القديم.

وأوضح الجعيد أن قصر جبرة سُمي بهذا الاسم نسبة إلى السيدة المخزومية جبرة زوجة أمير مكة محمد بن هشام، أحد أمراء العاصمة المقدسة في العهد الأموي، بحسب العربية.

وتم تشييد القصر على ربوة عالية، ويضم طابقين وبهواً ضخماً ومدخلا مزيناً بالزخارف الجميلة، وتتوسط باحته نافورة ماء.

وكان القصر محط الشعراء والأدباء، حيث ورد ذكره في الكثير من القصائد العربية.

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