شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: إنخفاض درجات الحرارة بمعظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية.
وقال الحصيني، إنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران.
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