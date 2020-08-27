شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 1000 ريال لاستخدام الشيشة في المتنزهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):أكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن استخدام الشيشة في الحدائق والمتنزهات التي يمنع فيها إشعال النيران يعد مخالفة.
وأوضح أن تلك المخالفة قد تصل عقوبتها لغرامة تقدر بـ1000 ريال.
وشدد على أن البلدية تمنع إشعال النار في الحدائق والمتنزهات للحفاظ على الممتلكات العامة وحفاظا على صحة مرتاديها.
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