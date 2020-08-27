شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخثلان يوضح حكم قول " علي الطلاق " و "علي الحرام " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم الحلف بالطلاق وقول عبارتي " علي الطلاق " و" علي الحرام " .
وقال الخثلان خلال برنامج " الجواب الكافي " ،إن الحلف بالطلاق لبيان كرم الشخص دون الحاجة لذلك يعتبر تلاعبا بحدود الله.
وأضاف: " التلفظ بتلك العبارات يدل على ضعف إيمان الشخص ويعد تلاعب بحدود الله، فلو كان الشخص إيمانه قويًا ما تلاعب بحدود الله باستخدام تلك الألفاظ التي قد تحل عقد الزوجية لأتفه الأسباب " .
وتابع: " هذا كله من المنكر، ونجد في المجلس الواحد يحلف بالطلاق من أكثر من شخص وكل واحد منهم عليه أن يستفتي هل وقع الطلاق أم لا بعد التأكد من النية والقصد وغيرها من الضوابط ".
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