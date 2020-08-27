الهيئة السعودية للمحاسبين تعلن وظيفة إدارية للجنسين بمدينة الرياض

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تعلن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظيفة إدارية للرجال أو النساء بمسمى (مشرف مشتريات) في مدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية ويفضل (إدارة الأعمال، المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

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المهام والوصف الوظيفي:

– التأكد من تنفيذ جميع أعمال المشتريات بالتنسيق مع الإدارة المالية والإدارات المستفيدة والتأكد من حيازة وحماية والصرف من مخزون المواد الخاص بالهيئة، ويستثنى من ذلك ما يدخل في اختصاص مركز المعلومات من مواد ومستلزمات وأجهزة وخلافه.

– دراسة معوقات العمل واقتراح الحلول ورفعها ومناقشتها مع مدير عام الموارد البشرية.

– إعداد التقارير الخاصة بنشاط المشتريات والإنجازات والمعوقات وسبل معالجتها.

– التعامل مع الشركات والمفاوضة معهم .

– العمل على توفير مشتريات الهيئة في الوقت المناسب بالكميات والمواصفات المناسبة وبالسعر المناسب.

– دراسة أوضاع السوق من حيث المواد وتوفرها.

– تدقيق كل المستندات الواردة والصادرة من والى الإدارة .

– الإشراف المباشر على مسؤولي المشتريات .

– توزيع العمل بين مسؤولي المشتريات بالشكل الملائم .

– أية أعمال يكلف بها من قبل المدير المباشر ضمن نطاق اختصاصه.

– تأدية ما يسند إليه من أعمال مماثلة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/1/7هـ (الموافق 2020/8/26م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/2D22ICF ويستمر حتى الثلاثاء 1442/1/27هـ (الموافق 2020/9/15م).

