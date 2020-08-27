شركة فايزر العالمية تعلن وظائف شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج

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تعلن شركة فايزر السعودية التابعة لشركة فايزر الأمريكية العالمية عن توفر وظائف متعددة (للرجال والنساء) بمسمى (ممثل طبي) في كل من (الرياض، جدة، الدمام، خميس مشيط)، براتب أساسي (10,000) مع مزايا أخرى لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة واستماعاً.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (إكسل، باوربوينت، وورد، أوتلوك).

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

تمثيل الشركة كمندوب لبيع السلع والخدمات الطبية والصيدلانية وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

المهام الوظيفية:

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– زيارة العملاء الحاليين والجدد مثل الأطباء والصيادلة وموظفي المستشفيات ومسؤولي المشتريات.

– تحديد العملاء المحتملين لسلع وخدمات الشركة ومتابعة العملاء المحتملين وترتيب الزيارات معهم.

– الحفاظ على العلاقات مع العملاء ومتابعة استفساراتهم وتحديد الفرص المحتملة للمبيعات.

– فهم احتياجات العملاء وشواغلهم وتقديم الحلول المحتملة وعرض سلع وخدمات المنشأة وتقديم شروحات حولها، وبيعها.

– العمل مع الفرق الفنية بالمنشأة لتقديم حلول خدمات أو منتجات مخصصة.

– زيارة المؤتمرات الطبية والصيدلانية وغيرها من المؤتمرات لعرض سلع الشركة وخدماتها وتوسيع قعادة عملاء الشركة.

المزايا:

– رواتب أساسية (10,000)

– بدل سكن وبدل نقل.

– تأمين طبي.

– مكافأة سنوية

– عمولات

– دورات تدريبية

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة فايزر السعودية التابعة لشركة فايزر الأمريكية (أكبر شركة لصناعة الأدوية في العالم) في عام 2017م بعد الحصول على رخصة استثمار تجاري لافتتاح مصنعها الأول في المملكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والذي بدأ رسمياً إنتاجه الفعلي من المنتجات الدوائية، يعمل لدى الشركة (92,400) موظف حول العالم وتحقق إيرادات سنوية تقدر بحوالي (50) بليون دولار أمريكي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/1/7هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2En0iPU

